پخش زنده
امروز: -
استاندار البرز با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران استان در شرایط دشوار اقتصادی گفت: بخش عمده تابآوری کشور در برابر فشارها و تلاطمهای موجود، به توانمندی و تلاش بخش تولید، صنعت و اقتصاد وابسته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مجتبی عبداللهی روز شنبه در صد و بیست و نهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور اعضای اتاق بازرگانی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: فعالان اقتصادی، صنعتی و تولیدی استان با وجود همه سختیها، کاستیها و محدودیتها همچنان در میدان تولید و اقتصاد کشور تلاش میکنند و باید قدردان این تلاشها باشیم.
وی با اشاره به شرایط کشور افزود: شرایط کشور را همه فعالان اقتصادی به خوبی درک میکنند و امروز در کشور از دولت تا قوای مختلف و بخشهای گوناگون، تلاش و همدلی برای عبور از شرایط دشوار در جریان است.
استاندار البرز با بیان اینکه کشور در شرایطی سخت و نابرابر قرار دارد، گفت: اتفاقات و فشارهایی که طی یک سال و نیم گذشته بر کشور تحمیل شده، در هر کشور دیگری میتوانست آثار بسیار سنگینی به دنبال داشته باشد، اما توانمندی و تجربه جمهوری اسلامی ایران مانع از آن شد که این فشارها کشور را از مسیر خود خارج کند.
عبداللهی ادامه داد: در چنین شرایطی، کشوری موفق است که تابآوری بالایی داشته باشد و بتواند از تلاطمها با قدرت عبور کند و بخش مهمی از این تابآوری در کشور، به تلاش و ایستادگی فعالان حوزه تولید، صنعت و اقتصاد بازمیگردد.
وی خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در نشست گفت: از یک واحد تولیدی کوچک تا مجموعههای بزرگ صنعتی، تلاش شما در حفظ جریان تولید و اقتصاد کشور اثرگذار است و از این بابت باید از یکایک شما قدردانی و خداقوت عرض کنیم.
استاندار البرز با تأکید بر ارتباط مستقیم فعالیت بخش تولید با معیشت مردم، بیان کرد: بخش مهمی از تأمین معیشت مردم به دست توانمند شما انجام میشود و استمرار تولید، اشتغال و فعالیت اقتصادی، نقش مستقیمی در حفظ ثبات و آرامش جامعه دارد.
وی افزود: باید با همین روحیه، پشتکار، تلاش و نگاه جهادی مسیر را ادامه دهیم تا کشور و میهن عزیزمان بتواند این دوره سخت را با اقتدار و سربلندی پشت سر بگذارد.
وی با تأکید بر اینکه ایستادگی و تلاش بخش خصوصی در شرایط کنونی اهمیت ویژهای دارد، اظهار کرد: اقتدار کشور و توان عبور از این شرایط، نتیجه تلاش مجموعههای مختلف و بهویژه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است.
استاندار البرز در ادامه به موضوع ایجاد داشبورد اطلاعاتی و مدیریتی حوزه اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: نرمافزار این داشبورد تنظیم شده و مراحل نهایی خود را طی میکند تا بتوان از ظرفیت آن برای رصد دقیقتر مسائل و تصمیمگیری مؤثرتر در حوزه اقتصادی استفاده کرد.
عبداللهی همچنین بر تقویت ارتباط مستقیم میان مدیران و فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: هماهنگی لازم با رئیس اتاق بازرگانی انجام شود تا یکی از مدیران و تیم مربوطه به صورت منظم، یک یا دو روز در هفته در اتاق بازرگانی مستقر شوند و فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی بتوانند مسائل و مشکلات خود را به صورت مستقیم مطرح کنند.
وی ادامه داد: حضور مستمر مدیران در اتاق بازرگانی موجب میشود صاحبان صنایع و شرکتهای تولیدی برای طرح مسائل و پیگیری مشکلات خود دسترسی مناسبتری داشته باشند و موضوعات هر واحد به صورت موردی بررسی و برای حل آن اقدام شود.
استاندار البرز با قدردانی از رئیس و اعضای هیئترئیسه اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان گفت: همه مدیران و بخشهای دولتی استان باید در مسیر خدمت به فعالان اقتصادی حرکت کنند و تلاش ما این است که مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی را با جدیت دنبال و برای رفع آنها اقدام کنیم.