۳۱ واحد صنعتی جدید در نیمه نخست سال ۱۴۰۵،با تمرکز ویژه بر گسترش شبکه صنایع تبدیلی و تکمیلی، در خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: این اقدام استراتژیک، ظرفیت تولید صنایع غذایی و تبدیلی استان را به ۱۷۵ هزار تن در سال افزایش داده است که نویدبخش تحولی بزرگ در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی است.

مجید جعفری با تأکید بر اهمیت جذب مواد خام تولیدی کشاورزان در داخل استان تصریح کرد: یکی از دستاورد‌های مهم این توسعه، پتانسیل بالای استان در جذب بیش از ۱۴۳ هزار تن ماده خام کشاورزی است که این امر نه تنها مانع از خام‌فروشی می‌شود، بلکه با ایجاد ارزش افزوده، نقش مؤثری در پایداری درآمد کشاورزان و اشتغال‌زایی صنعتی ایفا خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری‌های استان بر مبنای تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی استوار است و بهره‌برداری از این ۳۱ واحد، گام مهمی در جهت کاهش ضایعات کشاورزی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی خراسان رضوی محسوب می‌شود.