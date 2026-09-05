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نماینده ولیفقیه در گیلان در دیدار با خانوادههای معظم شهدای جنگ تحمیلی سوم هدایای متبرک حضرت آیتالله العظمی سیستانی را به آنها اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نماینده ولیفقیه در گیلان در دیدار با خانواده معظم شهدای جنگ تحمیلی سوم با اشاره به جایگاه رفیع شهادت در مکتب اسلام گفت: مردم مومن و انقلابی ما که در سایه معارف عاشورا تربیت شدهاند، به خوبی جایگاه پربرکت شهادت را میشناسند و پس از شهادت، دیگر هیچ مقام و جایگاهی بالاتر از آن وجود ندارد و این همان درّ نایابی است که خداوند تنها نصیب بندگان برگزیده خود میکند.
آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به کینه دشمنان قسمخورده اسلام و در رأس آنها صهیونیسم جهانی و آمریکا جنایتکار، به عذاب دنیوی و اخروی جنایتکارانی همچون نتانیاهو و ترامپ اشاره کرد و افزود: شهدای عزیز ما، مردمی و خستگیناپذیر بودند، اکنون در بهشت برین غرق در نعمات الهی هستند و شهدا زندهاند و بنا بر نص صریح قرآن، نزد پروردگارشان روزی میخورند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به یادآوری رشادتهای سرداران گیلانی جبهههای حق علیه باطل پرداخت و با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید کمیل مطیع دوست تصریح کرد: سردار مطیع دوست از فرماندهان مخلص و باتقوایی بود که هشت سال در خط مقدم جبههها حضور داشت، او سرداری بود که صدام نتوانست او را بشناسد و خداوند پس از سالها مجاهدت خالصانه در جنگ تحمیلی سوم، او را به یاران شهیدش ملحق کرد.
نماینده ولی فقیه در پایان خطاب به خانوادههای شهدا گفت: شما به جایگاهی رسیدهاید که با هیچ ثروت و مقام دنیوی قابل قیاس نیست، خاک مزار فرزندان و همسران شهید شما سرمه چشم ماست.
در پایان این مراسم، هدایای متبرک حضرت آیتالله العظمی سیستانی از سوی نماینده ولیفقیه در گیلان به خانوادههای معظم شهدای جنگ رمضان اهدا شد.