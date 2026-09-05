به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، در این مراسم، حجت الاسلام سیدمرتضی حسینی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و نماینده اسبق ولی فقیه در سپاه استان البرز، به ایراد سخنرانی پرداخت و حاج اسدالله سلطانیان اجرای مراسم را برعهده داشت. همچنین حاج یونس اسحاقی به مداحی و ذکر مصیبت اهل‌بیت (ع) پرداخت.

این مراسم با هدف گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام و تجدید میثاق با آرمان‌های شهیدان برگزار شد.