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یادواره شهدای گرانقدر محله خسبان شهرستان طالقان، در مسجد صاحبالزمان (عج) با حضور اقشار مختلف مردم شهیدپرور این محله برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، در این مراسم، حجت الاسلام سیدمرتضی حسینی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و نماینده اسبق ولی فقیه در سپاه استان البرز، به ایراد سخنرانی پرداخت و حاج اسدالله سلطانیان اجرای مراسم را برعهده داشت. همچنین حاج یونس اسحاقی به مداحی و ذکر مصیبت اهلبیت (ع) پرداخت.
این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و تجدید میثاق با آرمانهای شهیدان برگزار شد.