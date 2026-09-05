به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، باقر نظامی، مدیر ملی طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در سفر به شهرستان خواف و در بازدید از منطقه حفاظت‌شده سیرخون، شکار ممنوع مرزی خواف و سایر زیستگاه‌های مرتبط با یوز آسیایی گفت: با توجه به اینکه یوز در برخی از استان و زیستگاه‌های جنوبی به نوعی منقرض شده است، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی به همراه سمنان در اولویت نخست حفاظت و پایش یوز قرار دارند و استان یزد، اصفهان و کرمان در اولویت دوم هستند.

وی افزود: در طول دو دهه گذشته حداقل ۲۰۰ یوز به دنیا آمدند که تلف شدند و از این رو به دنبال گزارش‌های مربوط به مشاهدات یوز بودیم تا زیستگاه‌های بالقوه این گونه را شناسایی کنیم.

نظامی ادامه داد: با وجود زاد و ولد بالا، یوز به‌دلیل مغلوب و ضعیف بودن در میان گوشت‌خواران، جابه‌جایی زیادی بین لکه‌های زیستگاهی دارد و در مناطقی که حفاظت‌شده نیستند، عواملی مانند سگ‌های بی‌صاحب، جاده، شکارچیان غیرمجاز و حتی متخلفان و همچنین کمبود طعمه می‌تواند موجب تلف‌شدن این گونه شود.

وی درباره وضعیت یوز در خراسان رضوی نیز گفت: در برخی شهرستان‌های خراسان رضوی، از جمله شهرستان خواف، گزارش‌های قبلی از مشاهده یوز وجود داشته است و به دنبال صحت‌سنجی این گزارش‌ها هستیم.

مدیر ملی طرح حفاظت از یوز آسیایی افزود: با حضور در زیستگاه‌های شهرستان خواف مشخص شد که پتانسیل همکاری با ذی‌نفعان خصوصی و دولتی و مشارکت جوامع محلی در این محدوده بسیار بالا است.

نظامی تصریح کرد: مناطق فلات مرکزی، مناطق خشک و کم‌بارشی هستند و مستعد ریزگرد بوده و در صورت حفظ‌نشدن اکوسیستم، جمعیت گونه‌های حیات وحش نیز کاهش پیدا خواهد کرد و مراقبت از یوز امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی بیان کرد: مطالعات تغییر اقلیمی انجام‌شده نشان می‌دهد لکه‌های زیستگاهی که یوز در آنها زیست داشته یا برای این گونه حفظ شدند، در کل کشور کمترین میزان ریزگرد را داشتند و حفاظت از یوز می‌تواند به کنترل ریزگرد نیز منجر شود.

مدیر ملی طرح حفاظت از یوز آسیایی درباره نقش مردم در حفاظت از مناطق نیز گفت: مناطق حفاظت‌نشده را با مشارکت مردم مدیریت می‌کنیم که بخش خصوصی می‌تواند بدون توقع و به‌صورت داوطلبانه و معنوی و با بودجه شخصی در حفاظت مشارکت کند. برای نمونه، یک معدن می‌تواند در این زمینه مشارکت داشته باشد و مردم محلی و روستاییان نیز می‌توانند در قالب شرکت تعاونی، یک محدوده را ثبت و از آن حفاظت کنند.