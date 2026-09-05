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تقاطع غیرهم سطح شهدای اقتدار خرم آباد ۶ ماه زودتر از زمان مقرر با همت قرارگاه خاتمالانبیا به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون ترافیک و امور زیربنایی شهرداری خرمآباد گفت:عملیات اجرایی پل غیر هم سطح شهدای اقتدار خرمآباد شش ماه زودتر از موعد مقرر با همکاری شهرداری خرمآباد و قرارگاه خاتمالانبیاء به بهره برداری رسید.
فرشید فلاحتینژاد افزود: این پل به طول ۴۲۴ متر ساخته شده ،عرشه ی این پل ۱۴۰ متر طول دارد و در اجرای آن هزار تن میلگرد و ۱۰ هزار تن بتن به کار رفته است.
شهردار خرمآباد ساخت این پل را مهمترین مطالبه ی ساکنان شمال شهر خرم آباد عنوان کرد و گفت:برای اجرای این طرح ۲۲۰ میلیارد تومان هزینه شده و ۱۵۰ میلیارد تومان برای تملک اراضی اختصاص یافته است.
داریوش بارانی بیرانوند با بیان اینکه پل شهدای اقتدار،حلقه ی ارتباطی بلوار شهید شفیعپور و بلوار ولایت است، افزود:رفع مشکلات ترافیکی شمال خرمآباد، تکمیل کمربندی اصلی شهر ، تسهیل دسترسی محور کرمانشاه به جاده تهران و کاهش تردد خودروهای سنگین در معابر مرکزی از مهمترین دستاورد اجرای این طرح در خرم آباد است .