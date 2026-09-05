فرشید فلاحتی‌نژاد افزود: این پل به طول ۴۲۴ متر ساخته شده ،عرشه ی این پل ۱۴۰ متر طول دارد و در اجرای آن هزار تن میلگرد و ۱۰ هزار تن بتن به کار رفته است.





شهردار خرم‌آباد ساخت این پل را مهمترین مطالبه ی ساکنان شمال شهر خرم آباد عنوان کرد و گفت:برای اجرای این طرح ۲۲۰ میلیارد تومان هزینه شده و ۱۵۰ میلیارد تومان برای تملک اراضی اختصاص یافته است.



داریوش بارانی بیرانوند با بیان اینکه پل شهدای اقتدار،حلقه ی ارتباطی بلوار شهید شفیع‌پور و بلوار ولایت است، افزود:رفع مشکلات ترافیکی شمال خرم‌آباد، تکمیل‌ کمربندی اصلی شهر ، تسهیل دسترسی محور کرمانشاه به جاده تهران و کاهش تردد خودروهای سنگین در معابر مرکزی از مهمترین دستاورد اجرای این طرح در خرم آباد است .





