در آستانه ۲۷۵۰ شهید چهارمحال‌ و بختیاری، اجلاسیه ۸۰ شهید روحانی استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قمر بنی هاشم (ع) گفت: در دوران دفاع مقدس از ۳۰۰ طلبه استان ۱۵۰ نفر آنان عازم جبهه‌ها شدند که ۸۰ نفر از آنها به شهادت رسیدند.

حجت‌الاسلام محمدی افزود: در بین این شهدا اولین شهید ترور روحانیت پس از دفاع مقدس حجت الاسلام علی عبادی در سال ۸۸ در خاش استان سیستان و بلوچستان بود.همچنین اولین شهید طلبه شهید مدافع حرم استان حجت‌الاسلام علی قلی زاده بود و اولین شهید مبارزه با طاغوت قبل از انقلاب از جامعه روحانیت استان حجت الاسلام بت شکن نام داشت.

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در این نشست از خانواده شهیدان طلبه وروحانیت وشهید شاخص استان شهید حجت‌الاسلام علی عبادی قدرانی شد.