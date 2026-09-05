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در آستانه ۲۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری، اجلاسیه ۸۰ شهید روحانی استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قمر بنی هاشم (ع) گفت: در دوران دفاع مقدس از ۳۰۰ طلبه استان ۱۵۰ نفر آنان عازم جبههها شدند که ۸۰ نفر از آنها به شهادت رسیدند.
حجتالاسلام محمدی افزود: در بین این شهدا اولین شهید ترور روحانیت پس از دفاع مقدس حجت الاسلام علی عبادی در سال ۸۸ در خاش استان سیستان و بلوچستان بود.همچنین اولین شهید طلبه شهید مدافع حرم استان حجتالاسلام علی قلی زاده بود و اولین شهید مبارزه با طاغوت قبل از انقلاب از جامعه روحانیت استان حجت الاسلام بت شکن نام داشت.
در این نشست از خانواده شهیدان طلبه وروحانیت وشهید شاخص استان شهید حجتالاسلام علی عبادی قدرانی شد.