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این هموطن جنوبی (اهوازی) برای افشای سند جنایت امریکا با خودروی شخصی به شهرهای مختلف سفر و در تجمعات شبانه روایتگری میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از قزوین، سفیر شهدای میناب که با هدف افشای اسناد و حقایق مربوط به جنایات آمریکا به شهرهای مختلف سفر میکند، وارد استان قزوین شد.
این هموطن اهل اهواز که با خودروی شخصی خود در حال پیمودن مسیر است، با هدف روایتگری و آگاهسازی مردم از جنایات انجام شده، در تجمعات و محافل مختلف حضور مییابد. وی در طول سفر خود، از اسناد و مدارکی برای افشای حقایق مربوط به جنایت آمریکا استفاده میکند تا روایتهای زیستهی شهدای میناب را به گوش مردم برساند.