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برنامههای آموزشی ویژه مادران باردار و کارکنان حوزه سلامت با هدف ترویج زایمان طبیعی و ایمن، ارتقای مراقبت از مادر و نوزاد و حمایت از تغذیه با شیر مادر در شهرستانهای شفت و رودبار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک شفت، کلاسهای آمادگی برای «دوران بارداری و زایمان ایمن» با حضور کارشناس مامایی برگزار میشود.
مادران باردار در این کلاسها با تغذیه مناسب، علائم هشدار دوران بارداری، ورزش، روشهای کاهش درد زایمان و مراقبتهای پس از زایمان و شیردهی آشنا میشوند.
این کلاسها روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته برگزار میشود و مادران باردار تحت پوشش مرکز میتوانند در آن شرکت کنند.
همچنین دوره آموزشی «سیاستهای بیمارستان دوستدار کودک و ترویج تغذیه با شیر مادر» برای ماماها، پرستاران و کارشناسان مامایی بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار برگزار شد.
در این دوره، مراقبتهای اولیه نوزاد، تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و اصول ترویج تغذیه با شیر مادر مرور شد و بر اهمیت تماس پوست با پوست بلافاصله پس از تولد و نقش آن در تسهیل آغاز شیردهی تأکید شد.
این برنامههای آموزشی با هدف توانمندسازی مادران و کارکنان سلامت و بهبود کیفیت مراقبت از مادر و نوزاد اجرا شد.