به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک شفت، کلاس‌های آمادگی برای «دوران بارداری و زایمان ایمن» با حضور کارشناس مامایی برگزار می‌شود.

مادران باردار در این کلاس‌ها با تغذیه مناسب، علائم هشدار دوران بارداری، ورزش، روش‌های کاهش درد زایمان و مراقبت‌های پس از زایمان و شیردهی آشنا می‌شوند.

این کلاس‌ها روز‌های شنبه و چهارشنبه هر هفته برگزار می‌شود و مادران باردار تحت پوشش مرکز می‌توانند در آن شرکت کنند.

همچنین دوره آموزشی «سیاست‌های بیمارستان دوستدار کودک و ترویج تغذیه با شیر مادر» برای ماماها، پرستاران و کارشناسان مامایی بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار برگزار شد.

در این دوره، مراقبت‌های اولیه نوزاد، تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و اصول ترویج تغذیه با شیر مادر مرور شد و بر اهمیت تماس پوست با پوست بلافاصله پس از تولد و نقش آن در تسهیل آغاز شیردهی تأکید شد.

این برنامه‌های آموزشی با هدف توانمندسازی مادران و کارکنان سلامت و بهبود کیفیت مراقبت از مادر و نوزاد اجرا شد.