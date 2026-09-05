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مراسم افتتاحیه اردوگاه دانش آموزی محمد رسول الله (ص)

معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاخیه اردوگاه دانش‌آموزی محمد رسول‌الله (ص) گفت: دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد و تامین معیشت مردم در شرایط جنگ اقتصادی برنامه دارد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۴- ۱۹:۰۶
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برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، اردوگاه دانش آموزی ، افتتاحیه
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