مراسم افتتاحیه اردوگاه دانش آموزی محمد رسول الله (ص)

معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاخیه اردوگاه دانش‌آموزی محمد رسول‌الله (ص) گفت: دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد و تامین معیشت مردم در شرایط جنگ اقتصادی برنامه دارد.