

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نخستین برداشت میگوی پرورشی وانامی به میزان ۱۵ هزار قطعه پس از دوره پرورشی ۸۲ روزه از استخر پرورشی بندر صیادی امیرآباد بهشهر آغاز شد.

مدیرکل شیلات مازندران گفت: دریای خزر برای پرورش گونه میگوی وانامی بسیار مناسب و دارای توجیه اقتصادی است.

نیما حسین زاده، با اشاره به اینکه فاصله زمین‌های پرورشی میگو در مازندران از دریا و نیز شوری آب دریا نسبت به منطقه گمیشان گلستان کمتر است افزود: ۶ هزار هکتار زمین در محدوده بهشهر وجود دارد که برای آبزی پروری اختصاص یافته است.

به گفته وی گونه میگوی وانامی پرورش یافته در مزارع پرورشی مازندران در مدت رشد ۸۲ روزه به وزن ۱۷ و نیم گرم رسیدند که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود.

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