به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر چهارمین نمایشگاه «ایران نوشت» مشهد در جمع خبرنگاران اظهارکرد:چهارمین نمایشگاه «ایران نوشت» مشهد با حضور حدود ۷۰ تولیدکننده از سراسر کشور و عرضه بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ قلم نوشت‌افزار، در جوار حرم مطهر رضوی، افتتاح شد.

حسین ارجمند، با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد از محصولات عرضه شده تولید داخل هستند، تصریح کرد: انواع اقلام نوشت‌افزار با هدف حمایت از تولید ملی و نیز تسهیل دسترسی خانواده‌ها به محصولات فرهنگی، در نمایشگاه امسال عرضه شده است.

مدیر چهارمین نمایشگاه «ایران نوشت» مشهد با تبیین تفاوت‌های این دوره با سال‌های گذشته افزود: در چهارمین دوره، تأکید ویژه‌ای بر استفاده از شخصیت‌هایی که با فضای فرهنگی و اجتماعی امروز کودکان و نوجوانان ارتباط شده است. از این رو بر انتخاب و عرضه محصولات نظارت دقیق شده تا علاوه بر ارائه تولید ایرانی، از عناصر شاخص فرهنگی ایرانی- اسلامی و مرتبط با شرایط روز کشور استفاده شود.

وی گفت: تلاش کرده‌ایم محصولاتی را انتخاب و عرضه کنیم که از نظر محتوایی و فرهنگی دارای ویژگی‌های شاخص باشند تا از تولیدکنندگان دغدغه‌مند در مسیر تولیدات فرهنگی - اسلامی حمایت کنیم و صرفاً ایرانی بودن یک محصول برای ارائه در نمایشگاه کافی نیست.

ارجمند با اشاره به اینکه یکی از رویکرد‌های نوآورانه در این دوره، بهره‌گیری از ظرفیت‌های جوانان در بخش‌های اجرایی است، افزود: امسال تلاش کردیم از ظرفیت نسل دهه هشتادی در بخش‌های مدیریتی و اجرایی نمایشگاه استفاده کنیم تا ایده‌ها و خلاقیت‌های این نسل در روند برگزاری رویداد موردتوجه قرار گیرد. هدف ما این است که در سال‌های آینده، نقش این نسل در مدیریت چنین رویداد‌هایی افزایش یابد.

مدیر چهارمین نمایشگاه «ایران نوشت» در رابطه با قیمت محصولات، خاطرنشان کرد: قیمت‌ها بر اساس عرف بازار و به‌صورت منصفانه تعیین شده‌اند و وجه تمایز اصلی این نمایشگاه، بر محور «ایرانی بودن» و «رویکرد فرهنگی» محصولات است.

ارجمند همچنین از تمهیدات پیش‌بینی شده برای تسهیل دسترسی مردم، هماهنگی‌های پارکینگ و فعال‌بودن مرکز پاسخگویی ۱۳۸ برای راهنمایی زائران و بازدیدکنندگان خبر داد.