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امدادگران هلالاحمر پس از جستوجو در ارتفاعات کاهش مهدیشهر، پیکر بیجان یک گردشگر را پیدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در پی اعلام مفقودی یک نفر در ارتفاعات منطقه کاهش مهدیشهر، تیمهای امداد و نجات کوهستان نیزوا با پشتیبانی تیمهای عملیاتی و واکنش سریع هلالاحمر به محل اعزام شدند.
پس از شناسایی محل حضور فرد مفقودشده و انجام مراحل تثبیت، امدادگران با پیمایش یک کیلومتر در مسیر کوهستانی، پیکر متوفی را به نقطهای امن در پایین کوه منتقل کردند و برای انجام مراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی حاضر در محل دادند.
عملیات امدادرسانی پس از حدود ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه، حوالی ساعت ۱۷ به پایان رسید.