به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در پی اعلام مفقودی یک نفر در ارتفاعات منطقه کاهش مهدیشهر، تیم‌های امداد و نجات کوهستان نیزوا با پشتیبانی تیم‌های عملیاتی و واکنش سریع هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

پس از شناسایی محل حضور فرد مفقودشده و انجام مراحل تثبیت، امدادگران با پیمایش یک کیلومتر در مسیر کوهستانی، پیکر متوفی را به نقطه‌ای امن در پایین کوه منتقل کردند و برای انجام مراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی حاضر در محل دادند.

عملیات امدادرسانی پس از حدود ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه، حوالی ساعت ۱۷ به پایان رسید.