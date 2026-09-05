وزارت بهداشت فلسطین در غزه، آخرین آمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی را منتشر کرد که بر اساس آن، شمار شهدای حملات از هفتم اکتبر ۲۰۲۳(۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۷۳ هزار و ۶۵۱ نفر رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت بهداشت فلسطین در غزه با ارائه آمار تفکیکی تلفات اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر، یک هزار و ۳۴۴ نفر به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۴۶۴ نفر نیز مجروح شده‌اند. همچنین در این مدت، پیکر ۸۱۵ شهید از زیر آوار‌ها بیرون کشیده شده است.

بر اساس این گزارش؛ آمار تجمیعی از آغاز تجاوزات در ۷ اکتبر ۲۰۲۳(۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون نشان می‌دهد که شمار کل شهدا به ۷۳ هزار و ۶۵۱ تن و تعداد مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۵۷۵ نفر افزایش یافته است.

این وزارتخانه تأکید کرد که با توجه به ادامه شرایط بحرانی، همچنان تعدادی از قربانیان در معابر و زیر آوار‌ها مدفون هستند و تیم‌های امداد و نجات به دلیل محدودیت‌های موجود، امکان دسترسی به آنها را ندارند.