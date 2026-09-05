به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ افراسیاب زاهدنیا گفت: با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی این طرح ، ۴ دستگاه موتورسیکلت و ۴ دستگاه خودرو به علت تخلفات حادثه‌ساز ، خلافی بالا ، آلودگی صوتی ، تغییر وضعیت و داشتن دستور قضائی توقیف و رانندگان متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی در پایان بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و از شهروندان خواست با همکاری پلیس در برقراری نظم و انضباط ترافیکی و پیشگیری از حوادث رانندگی مشارکت کنند.