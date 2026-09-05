فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از کشف یک کیلو گرم هروئین و دستگیری یک قاچاقچی در ایست و بازرسی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از کشف یک کیلو گرم هروئین و دستگیری یک قاچاقچی در ایست و بازرسی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی اکبر قلی پور گفت: در پی رصد و پایش اطلاعات ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بهشهر در خصوص جابه جایی مواد مخدر، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری یگان امداد شهرستان بهشهر، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، یک دستگاه اتوبوس را در ایست و بازرسی متوقف و مورد بررسی قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر تصریح کرد: ماموران در بازرسی دقیق از اتوبوس، یک کیلو گرم هروئین که به صورت بلع بسته بندی شده را، کشف و یک نفر قاچاقچی را که برای مخفی ماندن در زیر صندلی اتوبوس پنهان شده بود، شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ قلی پور در پایان با تاکید برعزم جدی پلیس در برخورد با سوداگران مرگ، خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی و روانه زندان شد.