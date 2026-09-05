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در جدیدترین بسته «پیام شما»، مشکلات و مطالبات شهروندان ایلامی در حوزههای مختلف از جمله زیرساختهای شهری، راههای مواصلاتی و خدمات عمومی بررسی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در جدیدترین بسته «پیام شما»، مشکلات و مطالبات شهروندان ایلامی در حوزههای مختلف از جمله زیرساختهای شهری، راههای مواصلاتی، خدمات عمومی و سایر دغدغههای روزمره مطرح و بررسی شده است.
شهروندان با ارسال پیامهای خود، خواستار توجه جدی مسئولان به مشکلات موجود و پیگیری سریعتر برای رفع آنها شدهاند.
این بسته، پل ارتباطی میان مردم و مسئولان است و تلاش میکند تا صدای شهروندان را به گوش مدیران برساند.
شما نیز میتوانید مشکلات و مطالبات خود را با شماره ۰۹۳۶۲۶۱۴۶۰۶ با ما در میان بگذارید.