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ثبت حضور آگامای صخرهای فلس درشت، در میان صخرهها و دامنههای سنگلاخی منطقه حفاظتشده کوه بافق، که بهخوبی با شرایط سخت و خشک این زیستبوم سازگار شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، ثبت حضور آگامای صخرهای فلس درشت، در میان صخرهها و دامنههای سنگلاخی منطقه حفاظتشده کوه بافق، که بهخوبی با شرایط سخت و خشک این زیستبوم سازگار شده است.آگاما با بدن پوشیده از فلسهای درشت، سر مثلثیشکل، اندامهای قدرتمند و دم بلند و باریک، از ساکنان مناطق سنگلاخی و کوهستانی جنوبغرب آسیا به شمار میرود. رنگ بدن آن نیز بهخوبی با رنگ صخرهها و خاکهای منطقه هماهنگ میشود و به استتار آن در برابر شکارچیان کمک میکند.
آگامای صخرهای معمولاً در میان شکاف سنگها و پناهگاههای طبیعی به سر میبرد و در ساعات مناسب روز برای تنظیم دمای بدن و جستوجوی غذا از پناهگاه خود خارج میشود.دیدن چنین خزندهای در طبیعت کوه بافق، یادآور تنوع زیستی ارزشمند این منطقه است؛ جایی که حتی در میان سنگ و خاک و در شرایط سخت کویری، حیات راه خود را پیدا کرده است.