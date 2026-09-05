انفجار تانکر سوخت در محور سنندج - همدان با ۱۱ کشته
رئیس اورژانس و فوریتهای پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: وقوع یک حادثه رانندگی در محور سنندج - همدان منجر به انفجار تانکر سوخت و جان باختن ۱۱ نفر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حادثه رانندگی در محور سنندج - همدان منجر به انفجار تانکر سوخت و جان باختن ۱۱ نفر شد.بابک هدایی رئیس اورژانس و فوریتهای پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرد : در پی این حادثه که منجر به حریق گسترده چندین دستگاه خودرو در محل شد، ۱۱ نفر جان خود را از دست دادند. به گفته وی، تیمهای امدادی بلافاصله پس از اطلاع در محل حاضر شده و هفت مصدوم این حادثه را برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان کوثر سنندج منتقل کردند. رئیس اورژانس و فوریتهای پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: عملیات امداد و نجات و پاکسازی محل حادثه همچنان با حضور نیروهای امدادی و آتشنشانی ادامه دارد و جزئیات تکمیلی این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.