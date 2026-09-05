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پس از انتشار خبری درباره جلوگیری ترکمنستان و قزاقستان از عبور کالاهای ریلی چین و روسیه به مقصد ایران، راهآهن جمهوری اسلامی ایران این خبر را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پس از انتشار خبری مبنی بر جلوگیری ترکمنستان و قزاقستان از انتقال ریلی کالاهای چین و روسیه به مقصد ایران به دلیل تبعیت از تحریمهای جدید آمریکا، راهآهن جمهوری اسلامی ایران این خبر را تکذیب کرد.
در پی انتشار این ادعا در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی، شرکت راهآهن کشور اعلام کرد که خبر «ممانعت ترکمنستان و قزاقستان از انتقال ریلی کالا از چین و روسیه به ایران به دلیل تبعیت از تحریمهای جدید آمریکا» کذب است.
پیش از این، برخی رسانهها مدعی شده بودند که دو کشور آسیای مرکزی در پی تشدید فشارهای تحریمی آمریکا، محدودیتهایی برای عبور محمولههای ریلی با مقصد ایران اعمال کردهاند؛ ادعایی که میتوانست مسیرهای مهم ریلی ایران با چین، روسیه و آسیای مرکزی را تحت تأثیر قرار دهد.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که شبکه ریلی ایران از طریق مرز سرخس و دیگر مسیرهای ارتباطی، به شبکه حملونقل کشورهای آسیای مرکزی متصل است و این مسیرها بخشی از مبادلات و ترانزیت کالا میان ایران، چین، روسیه و کشورهای منطقه را پوشش میدهند.
با این حال، راهآهن جمهوری اسلامی ایران با تکذیب این خبر، اعلام کرد ادعای توقف یا ممانعت از انتقال ریلی کالا به ایران از سوی ترکمنستان و قزاقستان صحت ندارد.