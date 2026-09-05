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رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد از تدوین و تصویب بسته عملیاتی و جامع «مدیریت مصرف بهینه انرژی و آب در فضاهای آموزشی استان» در شورای آموزش و پرورش استان یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مجید دهقانیزاده با اشاره به رویکرد هدفمند و آیندهنگر شورای آموزش و پرورش استان یزد، در مدیریت بهینه منابع و ارتقای سطح بهرهوری در بخشهای زیربنایی، اظهار داشت: با توجه به اقلیم کویری و جایگاه ویژه استان یزد در حوزه مدیریت پایدار منابع، بازطراحی الگوی مصرف و کاهش اتلاف حاملهای انرژی در محیطهای آموزشی نهتنها متضمن پایداری خدمات و کاهش هزینههای عمومی است، بلکه بهدلیل نقش الگوسازی مدارس، اثر تکثیری عمیقی بر اصلاح رفتار مصرفی در بدنه جامعه خواهد داشت.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با تشریح محورهای چهارگانه این بسته تحولی افزود: این بسته مبتنی بر مداخله فنی دقیق، استفاده از فناوریهای نوین هوشمندسازی و پایهگذاری الزامات مهندسی در ساختوسازهای آتی مدارس است.
دهقانیزاده با تاکید بر شکنندگی منابع آبی استان یزد، خاطرنشان کرد: در گام نخست، الگوی مصرف استاندارد آب متناسب با اقلیم و سرانه دانشآموزی مدارس تعریف شده و پایش دورهای و سالانه آن کلید خورده است.
وی افزود: همچنین طرح بازچرخانی آب در ۵۰ مدرسه منتخب بهصورت پایلوت (آزمایشی) اجرایی میشود و تعبیه زیرساختهای مهندسی سامانههای بازچرخانی از این پس جزو الزامات فنی طراحی و احداث تمام مدارس جدید استان یزد خواهد بود. همچنین تامین آب خاکستری مورد نیاز فضای سبز مدارس در دستورکار قرار گرفته است.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد در خصوص برنامههای حوزه برق و انرژیهای تجدیدپذیر تصریح کرد: بهمنظور مدیریت اوج بار تابستانه، تعویض موتورهای الکتریکی فرسوده کولرهای آبی در مدارس شبانهروزی با تجهیزات کممصرف و پربازده (مانند الکتروموتورهای BLDC) در دستور کار قرار گرفته است.
دهقانیزاده افزود: علاوه بر این، ضمن پایش و بهینهسازی سامانههای خورشیدی موجود، مدارس مستعد برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر مقیاسکوچک (۵ کیلوواتی) شناسایی شدهاند و تمهیدات لازم برای تأمین برق پایدار مدارس محل برگزاری امتحانات نهایی اندیشیده شده است.
وی با اشاره به ورود به مراحل اجرایی کاهش مصرف گاز طبیعی گفت: در این سرفصل، بهینهسازی تأسیسات مکانیکی موتورخانه ۲۰۰ مدرسه و تجهیز ۳۰۰ مدرسه به سامانههای هوشمند کنترل دما مدنظر قرار گرفته است.
به گفته وی، نوسازی تجهیزات گرمایشی با تأمین بخاریهای هرمتیک با رده انرژی A، اجرای عایقکاریهای استاندارد جدارهها و بازشوها (در و پنجره) در مدارس پرمصرف تعریف شده است.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد، با تأکید بر لزوم ارزیابی مداوم نتایج و حفظ انسجام بیندستگاهی افزود: با تشکیل منظم جلسات تخصصی کمیته ارتقای بهرهوری استان یزد، سازوکار گزارشگیری فصلی (سهماهه) از شاخصهای مصرف و صرفهجویی انرژی برقرار شده است تا تصمیمگیریها کاملاً بر پایه دادههای واقعی و مهندسی صورت پذیرد.
دهقانیزاده در پایان با اشاره به قابلیت تبدیل این طرح به یک «الگوی موفق و استاندارد کشوری» خاطرنشان کرد: یزد همواره پیشگام نوآوری در سازگاری با اقلیم و مدیریت خردمندانه منابع بوده است؛ از همین رو، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد، آمادگی کامل دارد تا ضمن میزبانی از مدیران و کارشناسان ملی برای بازدید میدانی از دستاوردهای این طرحهای پایلوت (آزمایشی)، تجارب فنی، ساختاری و مالی این مدل را برای بومیسازی و پیادهسازی در سراسر کشور به اشتراک بگذارد.