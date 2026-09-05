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مدیرکل بازرگانی خارجی راهآهن جمهوری اسلامی ایران با رد شایعات مربوط به توقف تردد قطارها، بر روند رو به رشد مبادلات ریلی با کشورهای چین، قزاقستان و ترکمنستان تأکید کرد و از برنامههای توسعه زیرساختی برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهریار نقی زاده مدیرکل بازرگانی خارجی راهآهن جمهوری اسلامی ایران، با حضور در برنامه روی خط خبر ضمن تأکید بر اهمیت استراتژیک شبکه ریلی در تأمین زنجیره کالاهای اساسی و صنعتی، ضمن رد شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر توقف تردد قطارها، اعلام کرد که تمامی مرزهای ریلی کشور، بهویژه مرزهای شمالی (سرخس و اینچهبرون)، با روال عادی و حتی با روند رو به رشد در حال انجام عملیات قبول و اعزام قطار هستند.
نقیزاده با اشاره به نقش کلیدی کشور ترکمنستان به عنوان حلقه اتصال ایران به کشورهای آسیای مرکزی (CIS)، اظهار داشت که ایران در مسیرهای استراتژیک کریدور شرق به غرب (از چین به اروپا) و کریدور شمال به جنوب (از روسیه و قزاقستان به آبهای آزاد جنوب) قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد که سالانه نزدیک به ۴ میلیون تن مبادلات کالایی (عمدتاً ترانزیتی) با ترکمنستان داریم که پتانسیل بسیار بالایی برای افزایش ظرفیت در این مسیر وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به همکاریهای با کشور قزاقستان، رشد چندین برابری عملکرد ریلی در حوزه کالاهای وارداتی از چین از مسیر قزاقستان را نسبت به سال گذشته گزارش کرد.
مدیرکل بازرگانی خارجی راهآهن در پاسخ به پرسش در مورد برنامهریزیهای آتی، تأکید کرد که مطابق با مواد ۵۶، ۵۷ و ۵۸ برنامه هفتم توسعه، هدف اصلی راهآهن رسیدن به ظرفیت ۱۰ میلیون تن ترانزیت سالانه است.
وی افزود: در حال حاضر عملکرد ایستگاههای مرزی سرخس و اینچهبرون مجموعاً حدود ۵ میلیون تن است که برنامههای دقیقی برای توسعه سختافزاری، بهبود تجهیزات بارگیری و تخلیه و اصلاح رویههای گمرکی در دستور کار داریم تا این رقم به ۱۰ میلیون تن برسد.
نقیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت بنادر شمالی کشور (بندر امیرآباد و کاسپین) اشاره کرد و گفت که اتصال این بنادر به شبکه سراسری راهآهن، شاهد رشد چندین برابری عملکرد در سال اخیر بوده است.
وی تأکید کرد که توسعه ظرفیتهای بنادر شمالی میتواند نقش ایران را در کریدورهای بینالمللی تقویت کرده و مسیرهای کوتاهتر و ایمنتری را برای انتقال کالا به روسیه و اروپا فراهم کند.
وی در پایان با اشاره به توانمندیهای فعلی راهآهن شامل ۱۵ هزار کیلومتر شبکه سراسری و ۳۵ هزار دستگاه واگن باری، بر لزوم تعامل بیشتر کشورهای همسایه برای توسعه مرزهای مشترک برای همگام شدن با ظرفیتهای در حال رشد ایران تأکید کرد.