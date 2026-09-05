به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ خبرنگار صدا و سیما در جاسک هرمزگان از حمله صبح امروز ارتش تروریستی آمریکا به ۲ نفتکش در محدوده این شهرستان خبر می‌دهد.

یکی از این نفتکش‌ها خالی و دومی حامل محموله نفت بود.

خوشبختانه خدمه این دو نفتکش با قایق‌های نجات به ساحل منتقل شدند.

همچنین خبرنگار صدا و سیما در جزیره خارگ استان بوشهر نیز گفت: یک نفتکش ایرانی، صبح امروز در اطراف جزیره خارک هدف حمله ارتش تروریست آمریکا قرار گرفت که تلفات جانی نداشت.

تصاویر دریافتی هم نشان می دهد در همان ساعت اول حمله، سامانه خنک کننده نفتکش، آتش سوزی بعد از انفجار را خاموش کرده است.

ارتش متجاوز آمریکا انجام این حمله ها به نفتکش های ایرانی را تایید کرده است.

بیشتر بخوانید؛ اولین فیلمها از آتش سوزی کشتی نفتکش در دریای عمان