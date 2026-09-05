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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از قطع برق ۱۶ واحد صنعتی به دلیل کشف دستگاههای استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد و گفت: برخورد با استفاده غیرمجاز از برق و استخراج رمزارز بدون اغماض و در چارچوب مصوبات ابلاغی دولت صورت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدجواد جلیلی با اشاره به اجرای مصوبات دولت برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار کرد: بر اساس ضوابط ابلاغی، در صورت کشف حتی یک دستگاه ماینر غیرمجاز در واحدهای صنعتی، برق آن واحد قطع خواهد شد و این مصوبه در استان یزد با جدیت اجرا میشود.وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا خردادماه ۱۴۰۵، در ۱۳ واحد صنعتی استان یزد دستگاههای استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی و کشف شد که برق این واحدها در دوره اوج بار تابستان، به مدت یک هفته و در بازه زمانی ۱۰ تا ۲۲ بهطور کامل قطع شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ادامه داد: از خردادماه تا پایان مردادماه نیز در سه واحد صنعتی دیگر، دستگاههای استخراج غیرمجاز رمزارز کشف شد که برق این واحدها مطابق ضوابط، به مدت یک ماه قطع خواهد شد.جلیلی با تأکید بر تداوم برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: استفاده غیرمجاز از انرژی برق برای استخراج رمزارز، مصرف قابل توجهی را به شبکه تحمیل میکند و میتواند بر پایداری تأمین برق سایر مشترکان اثرگذار باشد.
وی خاطرنشان کرد: برخورد با متخلفان در این حوزه بدون هیچگونه اغماض و با هدف صیانت از شبکه برق و جلوگیری از مصرف غیرمجاز انرژی ادامه خواهد داشت.