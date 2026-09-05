به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امسال فصلِ برداشت، با حال و هوایی متفاوت آغاز شده است. واشقانی، مسئول حفظ نباتات شهرستان تفرش، در میان مزارع روستای شهراب، وضعیت را این‌گونه تشریح می‌کند: «پس از اتمامِ اردیبهشت‌ماه، کاهش محسوس بارندگی‌ها، عملکردِ مزارع را تحت‌الشعاع قرار داد. به‌گونه‌ای که در حال حاضر، میزان برداشتِ گندم در روستای شهراب به حدود ۴۰۰ کیلوگرم در هر هکتار رسیده است؛ رقمی که نشان از سایه سنگین خشکسالی بر اراضی دیم دارد.»

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفرش، با اشاره به وضعیت سطح زیرکشت و میانگین تولید محصولات دیمی در این شهرستان می‌گوید: «از ابتدای فروردین تا نیمه اردیبهشت، محصولات گندم و جو رشد مطلوبی داشتند؛ اما از اواسط اردیبهشت، تنش‌های محیطی و کمبود رطوبت، موجب کاهشِ سطحِ عملکرد شد.»

عزیز قشقایی با بیان اینکه در روستا‌های اطراف، میزان برداشت در بازه‌ای بین ۴۰۰ کیلوگرم تا یک تن در هر هکتار متغیر بوده است، در پایان، بر اهمیت مدیریتِ صحیحِ تحویل گندم به سیلو‌ها و همچنین تأمین سهمیه مصرفی کشاورزان تأکید کرد.