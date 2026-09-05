ساحل زیبای زرینه‌رود میاندوآب این روز‌ها میزبان رویداد بزرگ ورزشی است؛ جشنواره کشتی شمال‌غرب کشور با حضور ۳۰۰ ورزشکار از ۷ استان، چهره‌ای پرنشاط به این خطه بخشیده و گامی مؤثر برای توسعه ورزش پایه‌ای و کشف استعداد‌ها برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، کرانه‌های رودخانه خروشان زرینه‌رود در میاندوآب، این بار به جای خروش آب، میزبانِ نوای «یا علی» و خروشِ پهلوانان کوچکی است که آینده کشتی کشور را رقم می‌زنند. جشنواره کشتی شمال‌غرب کشور با استقبال چشمگیر استان‌های مختلف در این شهرستان آغاز به کار کرد.

امیر محمدیان، رئیس اداره ورزش و جوانان میاندوآب، در حاشیه برگزاری این مسابقات با اشاره به ابعاد این رویداد ورزشی گفت: در این مسابقات، کشتی‌گیرانی از ۷ استان کشور شامل گیلان، همدان، زنجان، کردستان، البرز، قزوین و تیم‌های قدرتمند آذربایجان‌غربی با هم به رقابت می‌پردازند.

او با اعلام حضور ۲۰ تیم از شهرستان‌های مختلف آذربایجان‌غربی افزود: در مجموع حدود ۳۰۰ کشتی‌گیر در این جشنواره حضور دارند و ورزشکاران در چهار رده سنی پایه‌ای شامل پهلوانک، خردسال، نونهال و نوجوان بر روی تشک می‌روند تا مهارت و فنون خود را به نمایش بگذارند.

برگزاری این مسابقات در فضای باز و در جوار ساحل زرینه‌رود، علاوه بر ایجاد شور و نشاط ورزشی در میان شهروندان و علاقه‌مندان، ظرفیت‌های گردشگری ورزشی میاندوآب را نیز به نمایش گذاشته است. حضور خانواده‌ها برای تشویق فرزندان‌شان، فضایی پر از امید و انگیزه را در شهر ایجاد کرده است.

این جشنواره نشان داد که سرمایه‌گذاری روی ورزش‌های پایه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های محلی، می‌تواند میاندوآب را به قطب برگزاری رویداد‌های ورزشی منطقه‌ای تبدیل کند.