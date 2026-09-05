مردم جنوب غرب خوزستان در یکصد و هشتاد و نهمین اجتماع شبانه، بر حفظ وحدت، همدلی و ایستادگی در کنار نیرو‌های مسلح و دفاع از میهن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم جنوب غرب خوزستان همراه با مردم دیگر نقاط کشور، در یکصد و هشتاد و نهمین اجتماع شبانه، با حضور در اجتماع بر حفظ وحدت، همدلی و یکپارچگی در برابر دشمن تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با سر دادن شعار، اعلام کردند تا پای جان برای دفاع از میهن و آرمان‌های کشور ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

مردم جنوب غرب خوزستان همچنین با تأکید بر نقش وحدت و انسجام ملی، حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنه را عاملی مهم برای مقابله با تهدیدات و شکست نهایی دشمن عنوان کردند.