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معاون مهندسی شرکت پارسخودرو، گفت: سهند CNG بر پایه پلتفرم X ۲۰۰ طراحی و توسعه یافته و بهعنوان یکی از محصولات دوگانهسوز این شرکت وارد مرحله تولید میشود.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمد اوجانی افزود: سهند دوگانهسوز به موتور ۱۵۰۰ سیسی مجهز است که توان ۷۷ اسببخار و گشتاور ۱۱۶ نیوتنمتر تولید میکند و انتقال قدرت آن از طریق گیربکس دستی پنجسرعته انجام میشود.
وی گفت: برای این خودرو یک باک بنزین ۴۱ لیتری و مخزن CNG با ظرفیت ۵۲ لیتر در نظر گرفته شده است. این خودرو همچنین استاندارد آلایندگی یورو ۵ را دریافت کرده و در رده مصرف انرژی E قرار میگیرد.
معاون مهندسی پارسخودرو، امکان پیمایش بیشتر را یکی از مهمترین مزیتهای سهند دوگانهسوز عنوان کرد و افزود: در حالی که پیمایش نسخه بنزینی سهند حدود ۵۰۰ کیلومتر است، نسخه CNG با استفاده از ترکیب دو سوخت میتواند حداقل ۷۰۰ کیلومتر مسیر را طی کند.
وی با اشاره به طراحی این محصول گفت: سهند یک خودروی سواری صندوقدار است و جانمایی مخزن CNG در آن بهگونهای انجام شده که این خودرو همچنان از ظرفیت مناسبی برای استفاده بهعنوان یک خودروی خانوادگی برخوردار باشد.