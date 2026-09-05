به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، ملک‌محمد قربانپور ر نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات مالی برخی شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های تولیدی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مسائل مرتبط با تأمین مالی شرکت‌هایی که با مشکل مواجه بودند، با پیگیری‌های انجام‌شده و استفاده از ظرفیت تسهیلاتی در حال رفع است.