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دانشکده علوم قرآنی میبد از میان طلاب خواهر و برادر واجد شرایط، برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، از طریق آزمون داخلی دانشجو میپذیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دانشکده علوم قرآنی میبد از میان طلاب خواهر و برادر واجد شرایط، برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، از طریق آزمون داخلی دانشجو میپذیرد. طلاب خواهر و برادر دارای مدرک سطح دو حوزه علمیه و همچنین طلاب سطح یک حوزه علمیه دارای مدرک کارشناسی دانشگاهی میتوانند برای شرکت در آزمون داخلی پذیرش مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی میبد ثبتنام کنند.
مهلت ثبتنام این آزمون تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شده و آزمون نیز ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ برگزار میشود. متقاضیان میتوانند برای ثبتنام به صورت حضوری به دانشکده علوم قرآنی میبد مراجعه کنند یا از طریق سامانه دانشگاه به نشانی www.quran.ac.ir/tollab اقدام کنند.
کد رشته خواهران: ۴۰۵۵۸
کد رشته برادران: ۴۰۵۵۹
این پذیرش ویژه طلاب واجد شرایط بوده و داوطلبان باید در مهلت تعیینشده نسبت به ثبتنام و شرکت در آزمون اقدام کنند.