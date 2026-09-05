اسناد ۷۸ واحد مسکونی با حضور دادستان انتظامی دادگاه سردفتران و دفتریاران اسناد کشور و مدیران کل صدا و سیما گلستان واداره کل ثبت اسناد و املاک استان پس از هشت سال انتظار به نمایندگان تعاونی مسکن صدا و سیما تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رسول شکری نیا مدیرکل صدا و سیما گلستان گفت: همکاران ما در صدا و سیمای گلستان همانند سایر دستگاه‌ها واحد‌هایی را در قالب مجتمع مسکن مهر ساخته بودند، اما متاسفانه برخی مجوز‌ها دریافت نشده بود و اختلاف‌هایی با راه و شهرسازی و شهرداری در این زمینه وجود داشت.

وی افزود: با پیگیری های انجام شده و نظر مساعد مجموعه استانداری و دیگر دستگاه‌ها و با همکاری اداره ثبت و اسناد استان ۷۸ سند آماده و تقدیم اعضای شرکت تعاونی شد.