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دومین نشست هماندیشی و سیاستگذاری مشورتی جوانان با موضوع تشکیل مجلس مشورتی جوانان ایران تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، وزیر ورزش و جوانان در این نشست با اشاره به اینکه مجلس مشورتی جوانان ایران، ساز و کاری برای فعالیت بهتر و گستردهتر جوانان برای ایفای نقش مؤثر در جامعه است، گفت: مجلس مشورتی جوانان، صرفاً یک نهاد مشورتی نیست، مدرسهای برای پرورش نسل آینده کشور در حوزههای مختلف اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.
احمد دنیامالی با اشاره به شرایط راهاندازی مجلس مشورتی جوانان، گفت: این مجلس همانند مجلس شورای اسلامی ۲۹۰ کرسی خواهد داشت که میتواند مدیران موفقی برای آینده کشور تربیت کند.
معاون سیاسی وزیر کشور در این نشست با اشاره به لزوم ساختار سازی مناسب برای مشارکت جوانان در انتخابات مختلف گفت: مجلس مشورتی جوانان، یک نهاد ساختارساز و هوشمندانه برای تربیت نیروی جوان جهت مدیریت در ارکان مختلف کشور خواهد بود.
علی زینیوند در ادامه با پیشنهاد اینکه در کنار راهاندازی این مجلس مشورتی، دورههای تربیت مدیر برای آینده کشور ضروری است، افزود: وزارت کشور پای کار راهاندازی این مجلس خواهد بود و البته نیاز است که تعداد کرسیهای این مجلس با جمعیت هر استان متناسب باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مجلس مشورتی جوانان باید یک مجلس در سطح و گستره ملی با امکان همکاری اجرایی برای ارکان مختلف کشور باشد.
حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه با اشاره به اینکه مسئولان باید توانمندیهای جوانان را باور کنند، گفت: اعتماد به توانمندی جوانان، شرط لازم برای فعالبت بهتر این مجلس خواهد بود و پیشنهاد میکنیم این مجلس، ساختاری فراتر از ساختار مجلس شورای اسلامی باشد و بازوی اجرایی نظام باشد.
علی بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید شنیدهشدن حرفهای جوانان در اولویت قرار گیرد، گفت: این مجلس فرصت مناسبی برای شنیدن صدای جوانان است و پیشنهاد میکنیم وزرای دولت برای توجه و تمرکز بیشتر به امور جوانان، یک مشاور جوان جهت ارتباط با مجلس مشورتی جوانان داشته باشند.
معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان گفت: مجلس مشورتی جوانان ایران، ۲۹۰ کرسی نمایندگی خواهد داشت که جوانان در سراسر کشور با شرایط سنی ۱۸ تا ۳۵ سال میتوانند از ۱۸ تا ۲۸ شهریور به مدت ۱۰ روز در بستر جوانپلاس بصورت برخط ثبتنام نام کرده و پس از بررسی و تأیید اولیه، انتخابات مجلس مشورتی به مدت ۳ روز از ۱۰ تا ۱۲ مهرماه در بستر جوان پلاس برگزار خواهد شد.
علیرضا رحیمی افزود: این مجلس مشورتی با عضویت دو ساله خواهد بود که تبلیغات آن از ۳۱ شهریور شروع و تا ۹ مهر ادامه خواهد داشت و نتایج آراء نیز در ۳۰ مهرماه سال جاری اعلام خواهد شد.
به گفته رحیمی، افتتاحیه مجلس مشورتی جوانان ایران، آذرماه سالجاری خواهد بود.