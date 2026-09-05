بیست و سومین جشنواره ملی خلاقیت‌های علمی- پژوهشی لکوکاپ ایران ۱۳ شهریور ماه به میزبانی شهر ساری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بیست و سومین جشنواره ملی خلاقیت‌های علمی پژوهشی لکوکاپ ایران دیروز جمعه ۱۳ شهریور ماه به میزبانی شهر ساری برگزار شد.

دبیر اجرایی این جشنواره گفت: در این دوره از مسابقات بیش از ۱۰۰۰ تیم از سراسر کشور در غالب ۳۰ لیگ مسابقاتی و کارگاهی به رقابت پرداختند.

یاسر خداداد افزود: این لیگ‌ها در قالب رشته‌هایی نظیر لکوروبو (رباتیک)، لکومس (ریاضیات)، لکوهایتک (برنامه نویسی)، لکو الک (الکترونیک)، لکولب (آزمایشگاه شیمی)، لکوکیو (هوش و خلاقیت)، لکوپل، شطرنج و مکعب روبیک برگزار شد.

برترین‌های این دوره به مسابقات بین المللی لکوکاپ مسقط که آذرماه امسال برگزار خواهد شد، راه پیدا خواهند کرد.

حمزه پور و گزارشی از این مسابقات: