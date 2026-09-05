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در حالی که بدخواهان و دشمنان کشور چشم به کاستیها و مشکلات دوختهاند، مردم مهاباد در تجمعی شبانه، بار دیگر نشان دادند که دلبستگی به خاک و میهن، فراتر از گلایههای اقتصادی است؛ حضوری که پاسخی حماسی به هرگونه تهدید و تلاشی برای ایجاد شکاف در صفوف ملی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، شب گذشته خیابانهای مهاباد شاهد صحنههایی از یک حماسه ساده، اما پرمعنا بود. شهروندانی که با وجود تمام دغدغههای معیشتی و فشارهای اقتصادی، در تجمعی خودجوش و شبانه، پرچمهای ایران را به اهتزاز درآوردند و با سردادن شعارهای وحدتبخش، میثاق دوبارهای با آرمانهای انقلاب بستند.
در این اجتماع که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، شعار اصلی «همبستگی و ایستادگی» بود. شرکتکنندگان معتقدند که اگرچه مشکلات اقتصادی و معیشتی وجود دارد و صدای گلایههای آنان باید شنیده شود، اما این مسائل هرگز به معنای عقبنشینی از اصلِ کشور و انقلاب نیست.
یکی از شهروندان حاضر در این تجمع میگوید: مشکلات هست و ما گلایه داریم، اما اینجا بحثِ ایران است. ما اجازه نمیدهیم که بیگانگان از مشکلاتِ ما سوءاستفاده کنند و امنیت و تمامیتِ کشورمان را به خطر بیندازند.
این تجمع شبانه، بازتابی از یک واقعیتِ اجتماعی در مهاباد است: اینکه مردم بهخوبی مرز میانِ «گلایهمندی از مسئولان» و «ایستادگی در برابر دشمنان خارجی» را تشخیص میدهند. حضورِ این جمعیت در شبهنگام، پیامی صریح به بدخواهان بود که ایران، با وجودِ سختیها، همچنان با قدرت در مسیرِ خود باقی میماند.