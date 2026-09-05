سری جهانی پاراتیروکمان؛ راهیابی ملی پوشان ریکرو ایران به مرحله حذفی
ملی پوشان ریکرو کشورمان در مسابقات سری جهانی پاراتیراندازی با کمان ۲۰۲۶ - هند، راهی مرحله حذفی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات سری جهانی پاراتیراندازی با کمان از امروز ۱۴ شهریور به میزبانی هند آغاز شد و در روز نخستِ مسابقات ورزشکاران در ماده ریکرو به مصاف یکدیگر رفتند.
بر این اساس در مرحله مقدماتی بخش انفرادی بانوان، سمیه رحیمی با ۶۰۲ امتیاز در رده نخست و محدثه باباحبیب با ۴۶۱ امتیاز در رده شانزدهم قرار گرفت و در بخش آقایان، غلامرضا رحیمی با ۶۴۷ امتیاز در رده اول ایستاد تا هر ۳ ملی پوش کشورمان راهی مرحله حذفی شوند.
در بخش میکس هم تیم کشورمان با ترکیب سمیه رحیمی و غلامرضا رحیمی جایگاه نخست را به خود اختصاص داد و راهی مرحله حذفی شد. با پایان مرحله مقدماتی ملی پوشان کشورمان در ماده ریکرو در مرحله یک شانزدهم مقابل رقبای خود به میدان میروند.
هادی نوری، امیرمحمد بارانی و فرزانه عسگری ملی پوشان کشورمان در ماده کامپوند، فردا به مصاف حریفان خود میروند.
این مسابقات با حضور ۱۵۰ ورزشکار از ۱۹ کشور در حال برگزاری است.