به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در جلسه شورای برنامه ریزی از انتخاب فارس به‌عنوان پایلوت کشوری طرح تکمیل زنجیره‌های ارزش خبر داد

آقای امیری گفت: بر اساس این طرح، سند توسعه استان از صفر تا صد و به‌صورت تفکیک‌شده برای هر شهرستان، با توجه به ظرفیت‌های محلی هر منطقه، تدوین و اجرایی خواهد شد

این اقدام با هدف بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌های اقتصادی و جغرافیایی هر منطقه برای توسعه پایدار صورت می‌گیرد.