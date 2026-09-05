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استاندار فارس در جلسه شورای برنامه ریزی از انتخاب این استان بهعنوان پایلوت کشوری طرح تکمیل زنجیرههای ارزش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در جلسه شورای برنامه ریزی از انتخاب فارس بهعنوان پایلوت کشوری طرح تکمیل زنجیرههای ارزش خبر داد
آقای امیری گفت: بر اساس این طرح، سند توسعه استان از صفر تا صد و بهصورت تفکیکشده برای هر شهرستان، با توجه به ظرفیتهای محلی هر منطقه، تدوین و اجرایی خواهد شد
این اقدام با هدف بهرهگیری حداکثری از توانمندیهای اقتصادی و جغرافیایی هر منطقه برای توسعه پایدار صورت میگیرد.