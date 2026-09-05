اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست با فعالان اقتصادی خرمشهر، ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش روی تجارت، صادرات و سرمایه‌گذاری در منطقه را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر خود به استان خوزستان، در نشست با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی خرمشهر، مهم‌ترین ظرفیت‌ها و موانع پیش روی تجارت، صادرات و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در منطقه را بررسی کردند.

در این نشست، اجرای مصوبات مربوط به واردات کالاهای ملوانی و احداث بازارچه مرزی در شلمچه از جمله مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی بود؛ موضوعاتی که به گفته آنان، رفع موانع و تسهیل فرآیندهای اجرایی آن‌ها می‌تواند به رونق تجارت مرزی و افزایش فعالیت‌های اقتصادی در منطقه کمک کند.

ظرفیت‌های بخش شیلات و امکان توسعه صادرات محصولات این حوزه نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

فعالان اقتصادی بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های تولیدی خوزستان و افزایش سهم محصولات استان در بازارهای منطقه تأکید کردند.

نخلستان‌های گسترده جنوب خوزستان نیز یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان به شمار می‌رود.

خوزستان با بیش از ۴۱ هزار هکتار نخیلات، از قطب‌های اصلی تولید خرما در کشور است و توسعه صنایع فرآوری، بسته‌بندی و صادرات این محصول می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای منطقه ایجاد کند.

همجواری خوزستان با کشور عراق و وجود مرزهای تجاری شلمچه و چذابه نیز از دیگر مزیت‌های اقتصادی استان است.

بر اساس آمارهای ارائه‌شده، سال گذشته بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالا از مرز شلمچه به عراق صادر شده است.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و فعالان اقتصادی خرمشهر در این نشست بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های مرزی، تسهیل فرآیندهای تجاری و حمایت از بخش خصوصی تأکید کردند؛ اقداماتی که می‌تواند زمینه افزایش صادرات و تقویت نقش خوزستان در تجارت ایران با عراق و دیگر بازارهای منطقه را فراهم کند.

در این نشست همچنین بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مرزی، دریایی، کشاورزی و شیلات به فرصت‌های عملیاتی و پایدار برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در خوزستان تأکید شد.