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یک جنگ علیه ایران و دو شکست برای ترامپ

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر نابودی توان هسته‌ای ایران را دلیل آغاز جنگ اعلام کرد. ادعایی که با گذشت شش ماه از آغاز جنگ همچنان از سوی کارشناسان و رسانه‌های غربی به چالش کشیده می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۴- ۱۸:۱۵
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برچسب ها: ترامپ ، جنگ علیه ایران ، افول آمریکا ، شکست آمریکا
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