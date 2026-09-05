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۲۰۹ میلیارد تومان خسارت به مالکان بیش از ۳ هزار خودروی آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم در اصفهان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: خسارات وارد شده به سه هزار و ۱۰۰ دستگاه از خودروهای شخصی در استان اصفهان که در اثر جنگ تحمیلی سوم آسیب دیدهاند تا کنون پرداخت و تسویه شده است.
منصور شیشهفروش افزود: سه هزار و ۸۷۵ دستگاه خودروی سبک، سنگین و موتور سیکلت آسیبدیده از جنگ با تلاش گروههای فنی شعب شرکتهای بیمه ایران در ۱۴ شهرستان استان ارزیابی خسارت شد.
وی ادامه داد: خسارات تعداد ۳۱۰۰ دستگاه خودرو به مالکان آنان به میزان ۲۰۹ میلیارد تومان مطابق با مقررات پرداخت شده است و همچنان با تکمیل پروندهها روند پرداخت خسارات از طریق بیمه مرکزی در حال پیگیری و اقدام است.
شیشهفروش گفت: در اثر حملات رژیم صهیونی آمریکایی در جنگ رمضان به سه هزار و ۴۵۰ خودروی سبک، ۱۹۲ دستگاه خودروی سنگین و ۲۳۳ دستگاه موتورسیکلت خسارت وارد شده که همگی به همت گروههای ارزیاب شرکتهای بیمهای و در موعد مقرر ارزیابی شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری افزود: شرکتهای بیمهای استان اصفهان آمادگی دارند در راستای انجام وظایف اجتماعی نسبت به ارائه پوشش خطر جنگ در بیمه نامههای آتشسوزی منازل مسکونی شامل ساختمان، تأسیسات و اثاثیه منزل و نیز بیمهنامه بدنه خودروهای سواری، باری و اتوبوس، مینیبوس و سایر خودروها اقدام کنند.
وی ادامه داد: بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی شرکتهای بیمهای موظف شدهاند نسبت به صدور پوشش بیمهای خطر جنگ برای واحدهای صنعتی و غیرصنعتی باشرایط تعیین شده اقدام کنند، همچنین بیمهنامه حملونقل کالا، بیمهنامههای حوادث انفرادی، بیمه نامه عمر و بیمهنامههای گروهی برای نیروهای واحدهای صنعتی شامل ارائه پوشش خطر جنگ در بیمهنامهها ذکر شده است.
شیشهفروش گفت: تمامی شعب و نمایندگیهای شرکت بیمه موظف شدهاند درخصوص ارائه مشاوره بیمهای و صدور بیمهنامههای طرح شده و اضافهکردن پوشش خطر جنگ در بیمهنامههای صادر شده قبلی اقدام کنند.