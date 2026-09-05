به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی هرمزگان گفت: عملیات پهلوگیری و تخلیه این کشتی آغاز شده و نشان از استمرار بی‌وقفه فرآیند تامین کالا‌های اساسی در شرایط حساس کنونی است.

مسعود رمضان‌پور افزود: در حالی که دشمنان ملت ایران با اقدامات تجاوزکارانه و ایجاد فضای روانی، به دنبال خدشه‌دار کردن امنیت معیشتی و آرامش مردم هستند، مجموعه غله هرمزگان با همه توان اقدام به ذخیره‌سازی و توزیع اقلام ضروری را بدون هیچ وقفه‌ای پیگیری کرده است.

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وی گفت: هرمزگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های ورود کالا‌های اساسی کشور، در روز‌های اخیر با وجود تهدیدات خارجی، نقش کلیدی خود را در حفظ امنیت غذایی کشور ایفا کرده و روند تخلیه و ترخیص محموله‌های جدید نیز طبق برنامه زمان‌بندی شده در حال اجراست.