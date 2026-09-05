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۳۵ مدرسه غیردولتی در خراسان رضوی به دلیل مشکلات داخلی و اقتصادی در سال تحصیلی جدید، غیر فعال شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: اگر به طور میانگین ظرفیت هر مدرسه غیرانتفاعی را ۱۰۰ نفر در نظر بگیریم، در مجموع بیش سه هزار و ۵۰۰ دانشآموز از مدارس غیر دولتی به دلیل غیرفعال شدن این مدارس و افزایش هزینه تحصیل درمدارس غیر انتفاعی در سال تحصیلی جدید به سمت مدارس دولتی سرازیر شدهاند.
غلامحسین غفوری افزود: همچنین با توجه به افزایش کرایه خانهها، مردم به سمت حاشیه شهر آمده اند و از این رو ما الان در نواحی یک، دو و پنج به ویژه در میان پایهها برای ثبتنام دانشآموزان مشکل داریم زیرا جمعیت دانشآموزی در این نواحی افزایش یافته است.
وی افزود: بحث ثبت نام دانشآموزان یک فرآیند است و ما برای ثبتنام میان پایهها در همان مدرسه ای که سال قبل بودند در سال تحصیلی جدید مشکلی نداریم و مساله بیشتر در بخش ورودیهای پایه های اول ابتدایی، هفتم و دهم است.
غفوری با اطمینان دادن نسبت به اینکه در سال تحصیلی جدید هیچ دانشآموزی بدون ثبتنام نخواهد ماند، گفت: ثبت نام مدارس از خردادماه شروع شده است و والدینی که اکنون برای ثبتنام فرزندانشان با مشکل مواجه شدهاند به علت مراجعه دیرهنگام بوده است.
رئیس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: سایر ادارات آموزش و پرورش استان نیز در تلاشند که از طریق ظرفیت سنجی تعداد دانشآموزانی که در پایههای ورودی و میان پایهها ثبتنام نشده اند و تعداد دانشآموزانی که در بین نواحی جابه جایی داشتهاند را برآورد کرده و بر اساس نیاز موجود با ۲ شیفت کردن مدارس یا ایجاد فضای مناسب برای دانشآموزان این مشکلات را حل کنیم.
رئیس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش خراسان رضوی همچنین عنوان کرد: شهریه مدارس تیزهوشان و مدارس وابسته همچون امام رضا(ع)، امام حسین(ع)، طبق قانون تعیین میشود.