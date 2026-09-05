پخش زنده
امروز: -
فرمانده قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی شهرستان تفت، مبلغ ۷۰ میلیون تومان را در قالب پویش نذر حسینی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سجاد زارع فرمانده قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی شهرستان تفت با حضور در دفتر این ستاد مردمی، مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال (معادل ۷۰ میلیون تومان) را برای مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کرد.زارع در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: این مبلغ در قالب پویش «نذر حسینی» و با همت و همدلی اهالی نیکوکار شهرستان تفت و اعضای پرتلاش قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی جمعآوری و به این ستاد مردمی تقدیم شده است و امیدواریم همواره بتوانیم درایم امر خیر با این ستاد مردمی همکاری داشته باشیم.
اعضای قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی پیش از این نیز در چندین نوبت و در مناسبتها و جشنهای مختلف، در امر خداپسندانه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت فعال و چشمگیری داشتهاند.