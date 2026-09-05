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در حالی که صفهای طولانی در جایگاههای سوخت مهاباد به یکی از چالشهای روزمره رانندگان تبدیل شده است، بررسیها نشان میدهد ترکیبی از اتمام سهمیه ماهانه، وابستگی شدید ناوگان به بنزین و ضرورت مدیریت شخصی مصرف، عامل اصلی این شلوغیهاست؛ موضوعی که کارشناسان معتقدند با تنوعبخشی به سبد سوخت و تولید خودروهای استاندارد قابل مدیریت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مشاهده صفهای طولانی در جایگاههای عرضه سوخت، این روزها به تصویری تکراری در مهاباد بدل شده است. رانندگان و جایگاهداران معتقدند که اتمام سهمیه سوخت ماهیانه و محدودیتهای موجود در استفاده از کارتهای سوخت جایگاه، اصلیترین عامل این تجمعها در پمپبنزینهاست.
مدیران جایگاههای سوخت با تأکید بر اینکه بخشی از مدیریت سوخت بر عهده شهروندان است، میگویند بسیاری از رانندگان با اتمام سهمیه شخصی، ناچار به استفاده از کارتهای اضطراری جایگاه میشوند که این امر فرآیند سوختگیری را کند کرده و منجر به ایجاد صفهای طولانی میشود.
فرمان مدیریت سوخت در دست رانندگان
در میان گلایههای شهروندان از ترافیک جایگاهها، بسیاری از رانندگان نیز به نقش خود در کاهش این معضل اشاره دارند. تنظیم باد لاستیکها، انجام بهموقع معاینه فنی و در نهایت مدیریت سفرهای درونشهری از جمله راهکارهایی است که مردم برای کاهش مصرف پیشنهاد میدهند. برخی از شهروندان معتقدند جایگزینی خودروهای تکسرنشین با وسایل نقلیه عمومی یا استفاده از موتورسیکلت در ترددهای کوتاه، میتواند سهم بسزایی در کاهش تقاضای بنزین داشته باشد.
ناترازی انرژی؛ راهکار چیست؟
با وجود تمام تلاشها برای مدیریت تقاضا، کارشناسان تأکید دارند که ریشه اصلی این ناترازی در وابستگی بیش از حد ناوگان حملونقل به بنزین نهفته است. ناترازی انرژی که اکنون به یک چالش ملی تبدیل شده، نیازمند راهکارهای ساختاری است.
به باور صاحبنظران، تنوعبخشی به سبد سوخت کشور، تولید خودروهای دوگانهسوز استاندارد و توسعه زیرساختهای استفاده از سوخت سیانجی (CNG)، کلید اصلی خروج از بحران مصرف بنزین است. تا زمانی که وابستگی سبد سوخت به بنزین به طور کامل اصلاح نشود، مدیریت تقاضا و کاهش صفها، تنها مسکنی موقت برای یک زخم عمیقتر در حوزه انرژی خواهد بود.