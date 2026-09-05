در بسته ورزشی امروز ۱۴ شهریور، خبر‌هایی از مصاف شمس‌آذر در یزد؛ درخشش دانشجویان در مشهد و قهرمانی زیباشهر در جام گل‌کوچک بخوانید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم فوتبال شمس آذر قزوین، نماینده استان در لیگ برتر فوتبال کشور، در هفته ششم این رقابت ها، فردا از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهید نصیری یزد میهمان چادرملو اردکان خواهد بود.

این دیدار در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار میشود و قضاوت آن بر عهده شاهین یزدانی است.

نماینده استان قزوین که با کسب پنج امتیاز در رده یازدهم جدول ردهبندی لیگ برتر قرار دارد، برای بهبود جایگاه خود در جدول به دنبال کسب هر سه امتیاز این دیدار خواهد بود.

طلای کاراته و برنز تکواندو برای دانشگاه رجا در مشهد

المپیاد ورزشی دانشجویان کشور به میزبانی مشهد برگزار شد و نمایندگان دانشگاه رجا در رشتههای رزمی این دوره از رقابتها صاحب جایگاه شدند.

در رشته کاراته، لیلا برجعلی با پشت سر گذاشتن رقبای خود به نشان طلا دست یافت و بر سکوی قهرمانی ایستاد.

آتنا غفاری نیز در مسابقات تکواندو به مقام سومی رسید و مدال برنز این دوره از رقابتها را از آن خود کرد.

زیباشهر قهرمان جام فوتبال گل کوچک استان شد

جام فوتبال گل کوچک استان با رقابت هشت تیم برگزار شد و خاطرهبازی پیشکسوتان فوتبال نیز حال و هوای ویژهای به این مسابقات بخشید.

در پایان این رقابت ها، تیم زیباشهر با برتری بر رقبای خود صاحب عنوان قهرمانی شد و جام قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.

دعوت از بانوی پینگ‌پنگ‌باز قزوینی به اردوی تیم ملی

ثمین برگشایی، پینگ‌پنگ‌باز استان قزوین، به اردوی تیم ملی جوانان دختر ایران دعوت شد.

این اردو از ۲۷ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی آکادمی امیر احتشام‌زاده تهران برگزار خواهد شد.

دعوت ثمین برگشایی در راستای حضور در جمع ملی‌پوشان جوان کشور انجام شده است.