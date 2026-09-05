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حضور ایران در نمایشگاه بینالمللی کتاب بغداد امسال رنگ و بویی متفاوت دارد؛ از معرفی فرهنگ و ادبیات مقاومت تا بازخوانی اندیشه و آثار شهید آیتالله العظمی خامنهای که برای نخستین بار در همایش سید و کتاب در یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی عراق مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ سید و کتاب فرصتی برای معرفی آثار گرانقدر آن امام بزرگوار به جامعه فرهنگی و مخاطبان عراقی است. حجتالاسلام گلپایگانی داماد امام شهید نیز به عنوان میهمان ویژه این دوره از نمایشگاه در این رویداد حضور یافته است، حضوری که زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان با آثار و کتابهای ارزشمند شهید آیتالله خامنهای را فراهم میکند.
حضور غرفههای ایرانی در این دوره از نمایشگاه بینالمللی کتاب بغداد نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. ناشران و مؤسسات فرهنگی ایرانی در شرایط کنونی به عنوان نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فرصتی یافتهاند تا علاوه بر معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تمدنی کشور ادبیات و فرهنگ مقاومت را نیز فراتر از مرزهای ایران به مخاطبان معرفی کنند.
در کنار حضور ناشران ایرانی نقش رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق نیز قابل توجه است. این نهاد با حضور مستمر در نمایشگاههای مختلف کتاب در عراق طی سالهای گذشته تلاش کرده است زمینه آشنایی بیشتر جامعه عراقی با فرهنگ و تمدن ایرانزمین و ادبیات مقاومت و حوزه ایرانشناسی را فراهم کند.
رایزنی فرهنگی ایران امسال گام دیگری نیز برداشته و با معرفی هفت دانشگاه ایرانی در نمایشگاه کتاب بغداد فرصتی برای دانشجویان عراقی فراهم کرده است تا با ظرفیتهای علمی و دانشگاهی ایران آشنا شوند و مسیر ادامه تحصیلات عالی خود را در دانشگاههای معتبر جمهوری اسلامی ایران هموار سازند.
از این منظر حضور ایران در نمایشگاه بینالمللی کتاب بغداد فقط به عرضه کتاب محدود نمیشود. این حضور روایتی از ایران امروز است، از فرهنگ و اندیشه تا مقاومت و دانش برای مخاطبانی که این بار ایران را از میان صفحات کتابها میشناسند.