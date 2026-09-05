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معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی از آغاز دوباره خرید تضمینی و حمایتی مرغ از تولیدکنندگان در هفته جاری خبر داد.
معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست» خبرگزاری صداوسیما؛ از آغاز دوباره خرید تضمینی و حمایتی مرغ از تولیدکنندگان در هفته جاری خبر داد و گفت: تولید مرغ در کشور مازاد بر نیاز نیست، اما قیمت فعلی در برخی روزها پایینتر از قیمت تمامشده تولید بوده است.
روح الله زحمتکش با اشاره به کاهش قیمت مرغ در روزهای اخیر افزود: در دو هفته گذشته ممکن است مرغ در برخی روزها پایینتر از قیمت ارشادی و حتی قیمت تمامشده از تولیدکنندگان خریداری شده باشد؛ به همین دلیل، سازوکار خرید تضمینی را دوباره فعال میکنیم و خرید حمایتی از مرغداران در هفته جاری آغاز خواهد شد.
او با تأکید بر اینکه «تولید مازاد مرغ نداریم»، گفت: هیچ میزان مرغی وجود ندارد که خریداری نشود، اما قیمت فعلی متناسب با زحمات تولیدکنندگان نیست و باید از تولیدکنندگان حمایت کنیم.
معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی، کاهش مقطعی مصرف و محقق نشدن صادرات پیشبینیشده را از عوامل برهم خوردن تعادل بازار مرغ دانست و گفت: برنامهریزی تولید بر اساس الگوی مصرف انجام شده است؛ با این حال، در پایان مرداد و شهریور هر سال بهطور سنتی حدود هزار تن مازاد مصرف نسبت به ماههای قبل ایجاد میشود که برای مدیریت آن نیز پیشبینیهای لازم صورت گرفته بود.
زحمتکش افزود: مجوزهای صادرات مرغ از حدود یک ماه قبل صادر شده بود و برای حمایت از تولیدکنندگان، صادرات نیز پیشبینی شده بود، اما صادرات مورد انتظار محقق نشد و همین مسئله بر بازار داخلی اثر گذاشت.
ذخایر استراتژیک مرغ تکمیل است
او با بیان اینکه خرید تضمینی مرغ طی دو هفته گذشته به علت تکمیل بودن ذخایر استراتژیک متوقف شده بود، گفت: اکنون با هدف تنظیم بازار، خرید تضمینی را دوباره آغاز میکنیم و از تولیدکنندگان حمایت خواهیم کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تولیدکنندگان میتوانند بخشی از محصول خود را منجمد و برای بازار آینده ذخیره کنند؛ زیرا با توجه به شرایط بازار جهانی نهادهها و افزایش هزینههای تولید، احتمال تغییر قیمتها در آینده وجود دارد.
او همچنین از باز بودن مسیر صادرات مرغ خبر داد و تصریح کرد: هیچ محدودیتی برای صادرات وجود ندارد و هر میزان محصولی که امکان صادرات داشته باشد، میتواند صادر شود.
تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت مرغ در پاییز و زمستان
زحمتکش درباره احتمال تأثیر محدودیتهای برق و گاز بر تولید مرغ در فصل پاییز و زمستان نیز گفت: تمام تلاش ما این است که افزایش قیمت در بازار اتفاق نیفتد، زیرا سفره مردم برای ما خط قرمز است و اجازه نمیدهیم کمبود عرضه باعث افزایش قیمت شود.
او با اشاره به برنامهریزی برای تأمین مرغ در فصل سرد افزود: سطح ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام تکمیل است و درخواست کردهایم این ذخایر توسعه پیدا کند تا در فصل سرد امکان عرضه بیشتر وجود داشته باشد.
معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برای استانهایی که احتمال محدودیت گاز در آنها وجود دارد و بخش قابل توجهی از تولید مرغ کشور را در اختیار دارند نیز برنامهریزی شده است تا ظرفیت تولید در استانهای دیگر افزایش پیدا کند و اختلالی در تأمین بازار ایجاد نشود.
کاهش هزینه تولید؛ راهکار کنترل قیمت گوشت قرمز
زحمتکش در بخش دیگری از این گفتوگو درباره اختلاف قیمت گوشت قرمز از تولید تا مصرف اظهار کرد: اگرچه قیمت فعلی ممکن است برای مصرفکننده بالا باشد، اما شرایط بهگونهای شده که واردات گوشت برای واردکنندگان صرفه اقتصادی سابق را ندارد و این موضوع نشاندهنده رقابتپذیری بیشتر تولید داخل است.
او افزود: توسعه تولید گوشت قرمز و افزایش سرانه مصرف این محصول از برنامههای وزارت جهاد کشاورزی است، اما تحقق آن به دلیل نیاز به توسعه زیرساختها و فاصله نسلی در جمعیت دام، زمانبر خواهد بود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: تلاش ما این است که با کاهش بهای تمامشده تولید، بهویژه از طریق تأمین مناسب علوفه، از افزایش قیمت گوشت متناسب با تورم جلوگیری کنیم.
مدیریت بازار دام و طیور به تشکلها واگذار میشود
زحمتکش همچنین از برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش نقش اتحادیهها و تشکلهای تولیدی در مدیریت بازار خبر داد و گفت: در بخش دام و طیور، سامانهها و داشبوردهای مدیریتی مناسبی در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، اما معتقدیم ساختار مدیریت این بخش باید اصلاح شود.
او افزود: آمادگی داریم اختیارات بیشتری را در اختیار اتحادیهها و تشکلها قرار دهیم تا آنها بتوانند بر اساس میزان مصرف، صادرات و شرایط بازار، برنامهریزی و پیشبینی لازم را انجام دهند.
معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی گفت: در این مدل، دو اصل باید رعایت شود؛ مصرفکننده نباید به دلیل کمبود با افزایش قیمت مواجه شود و تولیدکننده نیز نباید متضرر شود.
قطع و وصل شدن صادرات، اعتماد بازارهای هدف را کاهش داده است
زحمتکش درباره علت محقق نشدن صادرات پیشبینیشده مرغ نیز اظهار کرد: صادرات به دو عامل مهم یعنی قیمت رقابتی و اطمینان از استمرار تأمین وابسته است.
وی افزود: قطع و وصل شدن صادرات در سالهای گذشته باعث شده کشورهای همجوار نتوانند با اطمینان روی تولید ایران برای تأمین نیاز خود حساب کنند؛ به همین دلیل تلاش میکنیم با ایجاد استمرار در صادرات، اعتماد بازارهای هدف را دوباره جلب کنیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: از تولیدکنندگان برای حضور در بازارهای صادراتی حمایت میکنیم و هر اقدامی که برای استمرار صادرات لازم باشد، انجام خواهیم داد.
زحمتکش در پایان گفت: تولید در بخش دام و طیور کشور متعادل است و پیشبینی میکنیم تا پایان سال در بخشهایی مانند مرغ، تخممرغ و گوشت قرمز با مشکل جدی مواجه نباشیم؛ ضمن اینکه صادرات این محصولات نیز برای کشور ارزآوری دارد و محدودیتی برای صادرات محصولاتی که ظرفیت صادراتی دارند، ایجاد نکردهایم.