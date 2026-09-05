مردم در مسابقه‌ میدان‌یار، توانایی‌ و ظرفیت‌های خود را به نمایش می‌گذارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده سپاه ناحیه‌ی ساوه گفت: مردم درمسابقه‌ی میدان یار توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود را به نمایش می‌گذارند.

سرهنگ پاسدار حسین روح افزا افزود: ۲۵ گروه در چهار میدان برای یک هدف مشترک رقابت می‌کنند تا با کسب مهارت مردم آماده‌تر از گذشته باشند.

سرهنگ حسین رنجبر جانشین سپاه ناحیه‌ی ساوه نیز گفت: آموزش‌های نظامی به حدود ۱۵۰۰ نفر و آموزش‌های امداد و نجات، فرهنگی و حوزه‌ی رسانه به بیش از ۳ هزار نفر ارایه شده است.

در میدان یار، مردم برای افزایش توان و مهارت آموزی تمرین می‌کنند تا خود را برای میدان‌های سخت احتمالی، آماده کنند.