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مردم در مسابقه میدانیار، توانایی و ظرفیتهای خود را به نمایش میگذارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده سپاه ناحیهی ساوه گفت: مردم درمسابقهی میدان یار تواناییها و ظرفیتهای خود را به نمایش میگذارند.
سرهنگ پاسدار حسین روح افزا افزود: ۲۵ گروه در چهار میدان برای یک هدف مشترک رقابت میکنند تا با کسب مهارت مردم آمادهتر از گذشته باشند.
سرهنگ حسین رنجبر جانشین سپاه ناحیهی ساوه نیز گفت: آموزشهای نظامی به حدود ۱۵۰۰ نفر و آموزشهای امداد و نجات، فرهنگی و حوزهی رسانه به بیش از ۳ هزار نفر ارایه شده است.
در میدان یار، مردم برای افزایش توان و مهارت آموزی تمرین میکنند تا خود را برای میدانهای سخت احتمالی، آماده کنند.