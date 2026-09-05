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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر مهاباد از افزایش خیرهکننده کشفیات مواد مخدر در این شهرستان خبر داد، در همین زمینه، در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه، نقش رسانهها و حمایت از مراکز ترک اعتیاد تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مهاباد، آمارهای نگرانکننده و در عین حال عملیاتهای موفق پلیس در مقابله با قاچاق مواد مخدر و خردهفروشان مورد بررسی قرار گرفت.
سرهنگ رحیم ایازی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر مهاباد، در این نشست اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون، بالغ بر ۲۵۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است.
او با اشاره به شدت فعالیتهای امنیتی، افزود که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از هزار درصد افزایش یافته است که نشاندهنده شدت عملیاتها و مقابله با شبکههای توزیع است.
علاوه بر اقدامات امنیتی، در این نشست بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی مبارزه با اعتیاد نیز تمرکز ویژهای شد.
محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد، با تأکید بر ضرورت رویکرد چندجانبه، خواستار ارائه برنامههای فرهنگی گسترده با همکاری رسانهها و دستگاههای مرتبط شد.
وی خاطرنشان کرد که آموزش در مدارس و افزایش آگاهی اولیا و مربیان باید با جدیت تمام دنبال شود تا از ورود نسل جوان به دام اعتیاد جلوگیری شد.
در همین زمینه، میلاد کریمی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مهاباد، اعلام کرد که از این پس، برگزاری جلسات آگاهسازی برای والدین، مدیران مدارس و دانشآموزان در دستور کار قرار گرفته است.
او همچنین بر استفاده از ظرفیت رسانهها برای تولید محتوای پیشگیرانه تأکید کرد.
در پایان این نشست، ضرورت حمایت از مراکز ترک اعتیاد و رفع چالشهای مالی آنها مطرح شد. شرکتکنندگان بر این باورند که برای بازگشت معتادان به چرخه زندگی سالم، باید هزینههای این مراکز جبران شده و زیرساختهای لازم برای درمان و بازپروری فراهم شود.