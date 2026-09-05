به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام گشت زنی در جاده نورآباد به کوهچنار به یک کامیون کشنده مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

سرهنگ سیدمحمد یوسفی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از آن خودرو ۶۰۰ گونی ۴۰ کیلویی آرد معادل ۲۴ هزار کیلوگرم را که فاقد هرگونه مجوز قانونی، بارنامه و مدارک حمل معتبر بود ، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۱۸ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.